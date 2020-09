El hecho ocurrió hoy y fueron descubiertos Pedro Alfonso y Miguel Ortiz, ambos guardiacárceles, ya separados del cargo y a disposición de la fiscalía. Ambos introdujeron al penal las cajas, pero cuando pasaron por el escáner se detectó que se trataba de latas de cerveza.

"Me fijé que estaban pasando algunas cajas por el scanner de la recepción de mercaderías y me llamó la atención que el revisador no abría las cajas, entones dije voy a revisar bien en el portón dos y cuando empecé a abrir una por una las cajas descubrí que eran cervezas en lata”, dijo el guardia que descubrió el hecho.

El hecho ya fue comunicado al Ministerio de Justicia y luego a la fiscalía para los trámites legales correspondientes.