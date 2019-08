En este primer año de gestión, el doctor Julio Mazzoleni como ministro de Salud afirmó que la institución a su cargo es sensible y existen deudas históricas y considera hasta lógico que se plantee una de las mayores frustraciones de la gente.

Entre los avances afirmó que se siente satisfecho y mencionó como ejemplo la construcción de más USF y y la tecnología que se va implementando en los hospitales.

Atribuyó al estado de crispación, de turbulencia y la recesión económica el descontento de la gente sobre la gestión hecha hasta el momento.

“Sin duda para mí lo más importante es que estamos instalando un modelo preventivo de salud y promoción de salud a través de la estrategia APS. Estamos construyendo USF en todo el país y para fin de año 207 nuevas estarán listas”, afirmó en contacto con Monumental.

Entre otros puntos, destacó el concurso histórico con 877 vacancias con personas de todos los ámbitos y colores que fueron adjudicados. Además del aumento de plazas de residencias médicas para Medicina Familiar con una mejor capacitación de médicos.

“No me canos de enfatizar el uso de la tecnología, no hablo de cablerío o conexión a internet, sino que permite que en los hospitales las personas estén menos tiempo con su médico y esperen menos tiempo, además de la trasparencia en la provisión de medicamentos que salen a nombre de las personas, el director del hospital sabe cuánto se está usando en medicamentos y tiene forma de gestionar que no falte ni venza”, agregó.

Como la mayor frustración citó el aumento de las camas en la terapia intensiva siendo “claramente insuficientes”. “Recibimos 214 operativas y hoy tenemos 281, construimos dos terapias intensivas nuevas, es frustrante no poder ofrecer todo lo que querríamos en este ámbito”, reflexionó.

Aseguró que la mayor parte es trabajo invisible de ordenamiento y proyección que hoy están dando sus primeros frutos que quizá no sean palpables para la gente pero permitarán la modernización del sistema y una atención más digna.

“Podemos decir que 80 bebés fueron salvados en la terapia de San Ignacio y tres no, y mientras esto suceda la gente tiene derecho de seguir reclamando y mi función es seguir trabajando en las mejoras”, puntualizó.

Finalmente, aclaró que no se va y se encuentra convencido como el primer día para seguir lo que asegura es un desafío.