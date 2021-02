“Yo me vacunaré cuando a mi me toque, yo soy del último grupo de los trabajadores de salud, definitivamente no será ahora”, afirmó hoy el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud en víspera del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Aclaró que el presidente de la República Mario Abdo Benítez no recibió la vacuna así como corrió el rumor en las últimas horas, según declaró en entrevista con AbcTv.

Con relación a los controles para que nadie se salte los turnos para acceder a las dosis y que realmente formen parte del grupo prioritario, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que si alguien de la institución es sorprendido en algún esquema paralelo al oficial será destituido inmediatamente.

Sobre las presiones que se pueden ejercer para acceder a la vacuna, Mazzoleni afirmó que no se permitirá ninguna lista paralela provenientes de sectores políticos. “No tengo temor a presiones sobre mí de arriba, sino a las de abajo. Quiero ser muy claro, acá si descubrimos que alguien está en un esquema (vacunas VIP como en Argentina), será destituido inmediatamente”, aclaró.

Agregó que el objetivo es vacunar al 30% de la población, porcentaje al que no se llegará antes de fin de año.

Mañana inicia la vacunación del primer grupo prioritario que incluye a personal de primerísima línea de atención a pacientes con COVID-19 en terapia intensiva, pabellones de contingencia, laboratorio y personal encargado de extracción de muestras.

De las 4.000 dosis que llegaron el jueves, 2.000 serán aplicadas en un tiempo estimado de una semana.