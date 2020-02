investigacion@gruponacion.com.py

Actualmente son desconta­dos más de G. 7.700 millones (por cobro de guaraníes) y G. 1.800 millones (por presta­ción alimenticia), según una información oficial que reci­bió La Nación.

Este diario accedió también a un extenso listado de perso­nas físicas y jurídicas benefi­ciarias de los embargos judi­ciales, en el que saltan casas comerciales, de préstamos, cooperativas y hasta ex fun­cionarios públicos.

El abogado Edward Arca López, director general del Centro de Atención al Deu­dor (Cenade), explicó que además de estos 20.524 casos de embargos de salarios por orden judicial, hay un impor­tante número de docentes que extrajudicialmente tie­nen el descuento casi abso­luto de su sueldo.

“Yo tengo gente del sector de educación que viene y me muestra su certificado de liquidación, G. 1.000 le sobra, parece un chiste”, expresó Arca López.

Aseveró que los funciona­rios públicos, y más aún los docentes, son “presa fácil” para la gente que presta dinero, ya que en la mayoría de los casos son funcionarios permanentes que están por mucho tiempo en la función pública. “El acreedor en un año no cobra, en dos años no cobra, pero en tres, cuatro años, va a cobrar y eso sigue generando intereses; o sea, es negocio para el que presta”, indicó.

“La parte de educación, den­tro de todo el funcionariado, es la más afectada con el tema del endeudamiento, y mucha de esa gente que está sobreen­deudada, que no fue deman­dada y que no quiere entrar en demanda, quita un nuevo crédito para pagar el crédito anterior y se vuelve a endeudar, y después no paga todo ese crédito y vuelve a quitar otro para poder volverse a endeudar”, comentó el direc­tor del Cenade.

No está demás recordar que el Banco Nacional de Fomento (BNF) tiene un acuerdo con el MEC desde el 2017 para la compra de deudas de los docentes y funcionarios de la cartera educativa.

En agosto del año pasado, ambas instituciones firma­ron un nuevo convenio para mejorar las condiciones del crédito de compra de deudas. Por ejemplo, se redujo la tasa de interés anual de 14% a 13% con el monto de tolerancia de Informconf y demandas actualmente de G. 20 millo­nes, en operaciones morosas y operaciones con demanda. Anteriormente correspondía solo al monto de G. 10 millo­nes para ambos casos y califi­cación de hasta 3 en el sistema financiero.­