A la medianoche se cumplió el plazo para que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán apelen contra la decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) del Brasil, de revocatoria de asilo político. Hasta el momento no hay novedades sobre alguna acción y tampoco se sabe si verán otro país para ir a refugiarse.

El abogado Rubén Lisboa, representante legal de Arrom, Martí y Colman en Paraguay, indicó a la 970 AM que todavía desconoce si se presentó o no el recurso de apelación, que debía realizarse antes de la medianoche.

“Tenían tiempo hasta anoche para presentar la apelación, pero hasta ahora no sé absolutamente nada. Estimo que lo hicieron vía electrónica, mañana voy a interiorizarme. Uno tiene que agotar todas las instancias”, indicó.

En caso de revocarse el estatus, según Lisboa sus clientes no podrán volver al Paraguay porque sus vidas corren riesgo aquí, por lo que no se descarta que los prófugos analicen la posibilidad de solicitar refugio a otro país, aunque el letrado no quiso adelantar si lo harán.

“Así como están las cosas, la ley está de adorno, es la ley del más fuerte, el de la selva, pero no por eso no se verán los mecanismos para seguir litigando”, argumentó por último.