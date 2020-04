El dr Juan Agustín Irrazábal Rojas, denunció a través de su cuenta de facebook que el Covid-19 ingresó al hospital por medio de un colega porque no se distribuyeron a tiempo los equipos de protección integral. La publicación fue desmentida tanto por las autoridades del nosocomio como por el dr Julio Rolón viceministro de Salud.

La publicación del dr Irrazábal señala que el virus fue adquirido por un médico que cubre el área de internados y que luego se expandió hasta cirugía infantil del Hospital Nacional de Itauguá.

Denuncia la negligente administración por parte de las autoridades del centro asistencial, dejando entrever que los equipos de protección no se adquirieron a tiempo. “Sr ministro el Covid-19 entró al Hospital Nacional y no fue por ningún área crítica, hay responsables y no distribuyeron protección a tiempo”, finaliza el posteo.





No obstante,autoridades del dicho hospital, emitieron un comunicado, negando la denuncia hecha por el médico. La nota indica que hasta la fecha no hay paciente o internado que haya dado positivo a la enfermedad. Con respecto a los insumos de protección, en el documento menciona que fueron distribuidos a tiempo por el departamento de pediatría a cargo EL Dr José Buena.











Viceministro desmiente publicación





El viceministro de Salud, dr Julio Rolón desmintió de forma pública, en el programa La Lupa, la denuncia del dr Julio Irrazábal. ‘‘Desmiento la publicación del colega del Hospital Nacional, los doctores no se contagiaron en el hospital’‘, expresó.

Resaltó, que si el dr Irrazábal no está de acuerdo con la gestión, que presente su renuncia de forma respetuosa, ya que es encargado de una de las áreas sensibles de cirugía pediátrica.