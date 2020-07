La cuarentena sanitaria consumió a la economía como el fuego al papel y desde su inicio el 11 de marzo hasta hoy suman 30.000 empleos formales perdidos, según confirmó el viceministro del Trabajo, Luis Orué.

A esto hay que sumarle el sector informal y según la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, la tasa de desocupación pasó de 252.335 a 285.335, es decir, 33.000 personas pasaron recientemente al equipo de los que no tienen empleo.

Además, en el informe no figuran las 148.600 suspensiones de contrato. “Los pedidos de suspensión eran de dos o tres por día, pero entre el viernes y el lunes me encontré con 80 nuevas solicitudes”, reveló Orué en contacto con la 730 AM.

De todos los suspendidos desde el inicio de la pandemia, 75.916 retornaron a sus puestos laborales y 38.000 presentaron denuncias de despidos injustificados.

QUÉ PASA CON LAS SUSPENSIONES DESPUÉS DE LOS 90 DÍAS

Cuando la suspensión de contrato dure más de 90 días, el trabajador podrá optar por esperar la reanudación de las tareas o dar por terminado el contrato, en este último caso tiene derecho a recibir la indemnización de un despido.