La mujer fue procesada en el marco de las pesquisas vinculadas a un choque en el cual resultó víctima una mujer identificada como Natalia Noemí Godoy (29), sobre la Avda. Mariscal López.

El hecho fue protagonizado por la ahora procesada, quien en la mañana del domingo 4 de octubre, circulaba a bordo de su camioneta, hasta que en un momento dado perdió el control e impactó contra la humanidad de Godoy, quien se encontraba en la parada de transporte público. Tras el accidente, la víctima falleció de manera instantánea.

El representante del Ministerio Público remitió un pedido de examen de sangre de alcoholemia, al que fue sometido la conductora de la camioneta tras ser atendida en un centro médico por lesiones leves, además investiga los circuitos cerrados de la zona y otros peritaje específicos a fin de esclarecer los hechos.

“Tengo la sospecha de que la mujer al volante se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero hasta que no estén los resultados de los análisis realizados, no podemos afirmar esto. Como pruebas, tenemos las latas de cerveza del interior del vehículo. Me gustaría tener ya esta semana los resultados de la prueba de alcoholemia”, señaló en entrevista con la radio 650 AM.

El fiscal Rienzi mencionó que la conductora del rodado se encuentra internada, recuperándose de las lesiones, y está siendo custodiada por agentes policiales. “La mujer está internada, no me supo explicar qué hacía fuera del horario establecido”, agregó.