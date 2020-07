El joven José Enrique Díaz indicó a Hoy Digital que trabajó dos meses cubriendo las vacaciones de los camilleros del Hospital del Trauma entre los meses de enero y abril. “Estuve de manera entrecortada, pero en total trabajé dos meses”, agregó.

El denunciante sostuvo que la promesa fue que desde marzo ya iba a cobrar su sueldo, que sumaba un poco más del salario mínimo vigente. “No es mucho, pero estamos en medio de una pandemia y yo no tengo por qué estar regalando mi trabajo, además el Ministerio recibió muchísimo dinero por el COVID”, expuso.

Díaz sostuvo que hasta la fecha las distintas dependencias del Ministerio de Salud se pasan la pelota y no responden sus reiterados reclamos. “Me dicen que todavía no está mi resolución o me derivan a otro lado pero me cortan la llamada. Yo necesito el dinero porque le tengo a mi madre enferma”, indicó.

El joven, quien sigue desempleado, contó además que durante los primeros días de la pandemia tuvo que comprar de su bolsillo los protectores para evitar contagiarse. Asegura que tiene más compañeros en su misma situación.