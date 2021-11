“Los pacientes que ingresan a UCI lo hacen en condiciones graves, muchos de ellos sometidos a coma inducido, y al recuperar la conciencia, el primer sentimiento es el miedo. Variable común de varios de los sobrevivientes es que recuerdan la mirada, la sonrisa y el apretón de manos de su médico, fisioterapeuta y enfermero intensivista, que tienen como primer objetivo buscar la mejoría clínica del paciente, sin embargo, al incorporar el trato humano se logra una atención integral y a eso se le llama la humanización de los cuidados intensivos”, explicó la especialista en contacto con nuestro medio.

En esa línea, contó que 3 pacientes cumplieron años, por lo que decidieron darles una sorpresa por ser una fecha especial. Detalló que uno de ellos, estaba despertando del Covid y le colocaron un cartel de “feliz cumpleaños”, cuando salió de alta, vio su foto y se emocionó. Otro caso sumamente llamativo ocurrió esta mañana y se trata de un internado que tiene más de 100 días de internación.

“La semana pasada, en un momento dado él ya no quiso colaborar para su rehabilitación debido a su lucidez. Percibí que estaba solo y dependiente y le comenté que afuera el mundo sigue, además que ya no teníamos 50 pacientes internados por Covid, que el pabellón ya no existe y que la vacunación está avanzando. Luego le pregunté si quería ver el sol”, contó.

Señaló que a partir de ese día el hombre pidió a que lo saquen y la médica del fin de semana imitó el gesto de sacarlo de la UCI. “Eso hizo que su recuperación avance”, destacó, acotando que este martes el paciente está cumpliendo años, y sumado a eso, está completando sus días respectivos sin demanda de ventilación, criterio para egresar de la UCI, por lo que se realizó un doble festejo en el hospital.

“Por eso solicité donaciones y tuve excelente respuesta de mis colegas inclusive de Asunción, alumnos, amigos y conocidos. Cada uno me llevó algo diferente y pudimos hacerle un festejo bonito en donde su señora e hijastro participaron”, destacó.

En ese contexto, la doctora resalta la terapia humanizada, ya que en UCI el paciente está solo, con las luces encendidas 24 hs, lleno de electrodos, catéteres, sin posibilidad de moverse y todo eso al estar consciente es mucho más desagradable, además del ambiente es frío (bajas temperaturas todo el año para no dañar los equipos), ruidos de alarmas y respiradores 24 hs al día.

“Por ello decidimos hacer videollamadas, mostrar el sol cuando se pueda, conversar con ellos, ponerles músicas, hacer bromas, dar un pedazo de bocadito y torta. Y hoy festejamos un cumple a lo grande”, puntualizó.