Las autoridades del MSP se encuentran reunidas con el doctor Raúl Ramírez, quien denunció la situación de desabastecimiento en la provisión de medicamentos e insumos básicos en la guardia del Hospital Regional de Encarnación. El viceminsitro de Salud, doctor Julio Rolón aclaró que hasta ahora no hay sanción y que está será analizada.

El doctor Raúl Ramírez, médico del Hospital Regional de Encarnación llegó hasta Asunción para reunirse con las autoridades ministeriales para escuchar su descargo con relación a la denuncia de falta de insumos y medicamentos durante una de sus guardias.

Ramírez reclamó la situación al director doctor Fernando Martínez mostrándole un vídeo de la situación en la que estaba un paciente que requería entrar a quirófano para ser intervenido y este al final lo denunció por violación a la intimidad del paciente y pidió su sanción ante la Región Sanitaria.

El caso llegó hasta nivel central luego de la viralización del vídeo de Ramírez en el que detalla lo ocurrido durante la guardia y el altercado que tuvo con su superior quien asegura lo amenazó por la denuncia hecha.

La doctora Doris Royg, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud están reunidos ahora con Ramírez en la sede ministerial donde escucharán su descargo.

Royg había señalado que la denuncia por falta de insumos no puede ser sancionada y que todo ciudadano tiene el derecho de hacerlo. Sí indicó que podría recibir una amonestación verbal en caso que se compruebe que utilizó un lenguaje inapropiado en la discusión con Martínez.

Po su parte, el doctor Rolón indicó en contacto con la 970 AM que la convocatoria al profesional se dio para cumplir el derecho a la defensa que tiene todo funcionario que realiza alguna denuncia. Aclaró que no hay sanción y que esta solo fue solicitada pero está siendo estudiada, no aplicada.

El Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) manifestó su apoyo a la acción de Ramírez a través de un comunicado enviado al director Martínez en el que aclaran que la manera de proceder de Ramírez no configura ninguna falta contra la intimidad del paciente ya que las imágenes no se hicieron públicas.

Solicitan además mejores condiciones laborales de todos los profesionales con el gerenciamiento de los recursos hospitalarios, acción que corresponde a las autoridades y no a los médicos.