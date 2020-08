El doctor Carlos Pallarolas, neumólogo del Hospital Regional de Ciudad del Este, envió una fuerte crítica a aquellos ciudadanos que siguen incumpliendo las medidas sanitarias. Sostuvo que no hay sistema sanitario que no caiga ante el COVID-19, por eso la importancia del cuidado.

“Nosotros vivimos la penosa realidad de no tener más camas de terapia, pero esto lo veníamos diciendo una y mil veces”, manifestó el doctor Carlos Pallarolas, en entrevista con Radio Concierto FM

Sostuvo que en todos los lugares del mundo, se vio el sistema sanitario desbordado y nuestra país no está siendo la excepción, especialmente en la zona de Alto Paraná donde a diario se registra el aumento de casos positivos y fallecidos por COVID-19.

“El problema es la inconsciencia de la gente. Tenemos que ser conscientes, no hay de otra. A esta enfermedad no se le gana en los hospitales, sino en la calle, cuidándonos”,tiró el médico neumólogo en referencia a la irresponsabilidad en muchos de los ciudadanos al no cumplir con las medidas sanitarias.

Agregó que muchos siguen con actividades sociales, sin el más mínimo cuidado, incluso no respetando el dolor familias que perdieron a sus seres queridos a causa de la enfermedad. “¿Qué podemos farrear hoy? ¿Cuál es el motivo de farra? Si tanto quieren chupar, quédense en sus casas y tomen ahí”, subrayó.