El video bajo el título de “Madre psicopática” fue compartido por el médico Arturo Bordón Mónaco. En el material se observa cómo el hombre maltrata a su progenitora por supuestamente haber escondido la llave de su vehículo.

El hombre, en otra publicación en Facebook, argumentó que hace siete días está en situación de cautiverio. “Ahora me juzgan pero nadie ve lo mucho que he respetado toda mi vida a esa mujer que finge ser inocente. Ella me mantiene cautivo a puertas cerradas y no me permite salir desde hace añares. Me quita todo el dinero que gano y se lo da a mi hermana”, escribió el médico.

En la vivienda del médico y de la madre, ubicada en San Lorenzo, se constituyó el agente fiscal Gerardo Mosqueira, acompañado de efectivos policiales, un funcionario de la Unidad y de la Dirección de DDHH de la Fiscalía. Se solicitó además el apoyo de un médico forense y de psicólogos del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

El médico aparentemente tendría problemas psiquiátricos y ya cuenta con reiteradas denuncias por violencia.