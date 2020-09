El Dr. Sergio Zanotti, médico paraguayo en Texas (EEUU), señaló a la radio Universo 970 AM y el canal GEN que la infodemia (diseminación de información falsa o incompleta) genera el negacionismo (no creen en la pandemia) y la automedicación. Esto se ve en todo el mundo y Paraguay no escapa de esta situación.

Señaló que la automedicación puede generar muchísimo daño en medio de una pandemia ante el temor que existe. “La gente comienza a actuar sin razonamiento, no sigue los consejos de los profesionales de salud y escucha información de todo tipo y muchas veces malinterpreta”, dijo.

“Hubo casos de personas que ingirieron cloro o incluso jabón para combatir al Covid-19. Lo más triste es que la mayor parte de la población no va a morir de Covid, porque a nivel mundial la tasa de mortalidad es de 3,3%, y 1,9% en Paraguay”, agregó.

El especialista indicó que hacer énfasis en medicaciones no comprobadas da una falsa sensación de seguridad al que consume y además distrae a la gente de lo que verdaderamente es importante, que es el cuidado para evitar el contagio.

El connacional reiteró que no existe en este momento un fármaco que se haya comprobado que prevenga la infección e instó a acudir a un médico al tener los síntomas de la enfermedad.

En otro momento dijo que existe evidencia sobre la posibilidad de una reinfección de la enfermedad. "Es importante recordar que si tuve Covid, no es que sea invencible. Igual debemos seguir cuidándonos", puntualizó.