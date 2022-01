En entrevista con la 780 AM, el médico Marcelo Rivas indicó que en una lesión neurológica la recuperación nunca es rápida, y que por ello el caso del joven José Zaván es muy gratificante, al ver cómo, con un pronóstico muy malo, se fue recuperando. “Hoy casi normal está él, desde el punto de vista neurológico”, destacó.

El profesional recordó que el sobreviviente del accidente aéreo llegó al hospital con muchas lesiones en el cuerpo pero que el cerebro no presentaba grandes inconvenientes. “Cuando nos enteramos que cayó el avión y él estaba vivo, ya era una cuestión bastante atípica. Primero fue la sorpresa nuestra y luego vimos que inicialmente las tomografías no revelaron una situación tan grave en el cerebro, solo tenía un poco de inflamación, no era algo catastrófico, sí tenía fracturas en los miembros y otras lesiones de menor importancia vital, por lo que era algo sorprendente”, refirió.

Consultado sobre qué le ayudó a José a salvarse de la muerte, el doctor respondió que fue todo muy circunstancial y que a su parecer se debió a la coincidencia de muchas cosas. En primer lugar que el accidente se dio cerca, los militares lo rescataron rápido y lo llevaron al hospital más cercano, lo cual fue un paso importante para salvar su vida porque le hicieron los primeros auxilios.

Luego fue trasladado al Hospital del Trauma, donde llegó en una buena situación clínica general, de acuerdo con el entrevistado. Allí recibió los cuidados intensivos y además se le identificó la presencia de una inflamación cerebral muy importante, por lo que se tomó la decisión rápida de una intervención mayor, primero para salvar su vida y después tratar de preservar la función cerebral.

Otro punto importante es que el cerebro es mucho más versátil en los jóvenes, lo cual contribuyó mucho en su recuperación. Tampoco el joven sufrió quemaduras, según recordó el médico.

En otro momento el médico Rivas destacó toda la labor hecha por sus colegas para que hoy el joven esté mejorando. Así también resaltó a la mamá del paciente. “Esto es el trabajo de un gran equipo y es envidiable la fe que tiene la mamá de José Zaván, es una cuestión inusual. El empeño que ella le puso todo el tiempo, particularmente desde que se enteró nunca perdió la calma, eso es importante”, resaltó.

“A José quiero decirle: adelante, que es un ejemplo para nosotros por su entereza, y a su mamá, un gran abrazo”, puntualizó.