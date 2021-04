Una mujer reveló los “chats de la mentira” sobre la ineficacia de la Diben y la inoperancia del Pytyvõ Medicamentos al momento de hacer los pasos que se exigen para poder retirar el producto. “Me dejaron en visto, ayer se me moría mi marido si no conseguía los medicamentos”, declaró la familiar.

Doña Irene relató a radio Uno que tiene a su marido José Quiñónez, de 52 años, internado por Covid-19 en el Hospital de Clínicas desde el lunes pasado.

Tras el anuncio del Pytyvõ de medicamentos, la mujer intentó conseguir justamente fármacos que su paciente necesita de forma urgente, pedido que realizó a la Diben, según el protocolo de dicho programa.

Se comunicó a un número de WhatsApp, hizo la solicitud pero la persona de dicha institución que respondía los mensajes, no solo le clavó el ‘visto’ sino que la respondió al día siguiente.

“La directora de la Diben, Carmen Alonso dijo a la prensa que solo un pedido recibió, eso es mentira. Tengo “los mensajes de la mentira” porque el 12 de abril me comuniqué con ellos y me dejaron en visto, luego me pidieron llenar la solicitud, completo y pido un medicamento de Clínicas que es nacional y dan millones de vuelta. Seis ampollas en total debe usar y cada una cuesta G. 1.650.000, es mucho dinero que no tengo, y ellos me ofrecieron uno solo, luego me dicen que no tienen. Ayer se me moría mi marido si no conseguía los medicamentos”, expresó.

Doña Irene mostró “los mensajes de la mentira” en su pedido a la DIBEN.



Su marido, de 52 años, está internado en el Hospital de Clínicas luchando contra el #Covid19.#650AM pic.twitter.com/hCA16xgfyZ — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) April 15, 2021

La familiar detalló que su marido debe recibir las seis ampollas, ya que es un antiviral y de nada servirá que le suministre solo uno, cantidad que la Diben quiso proporcionarle, porque el tratamiento inicia con dos ampollas.

“Es criminal lo que hacen con nosotros, la directora de la Diben vino acá con su cara linda y su pestaña postiza, espléndida y no se hace nada, eso para mí es una bofetada. Me prometió que me iba a conseguir pero la Pastoral Social no la Diben, y fue escrachada por todos los que estamos acá”, contó.

Doña Irene tajantemente dijo que no está de acuerdo con el Pytyvõ de Medicamentos porque no pueden abandonar el hospital para realizar la gestión burocrática a fin de retirar el medicamento requerido.

Finalmente, la entrevistada resaltó la labor de los médicos y enfermeras que hacen milagros con cada paciente a pesar de las carencias que existen.

“Si la prensa no viene, se nos mueren todos, porque gracias a los medios yo pude conseguir los cuatro medicamentos para mi marido y la gente me ayuda. No le voy a sacar en una bolsa negra a mi esposo porque le faltan algunas ampollas de industria nacional, no me parece justo. Ellos (Diben) deben tener acá una carpa con medicamentos y distribuir”, puntualizó.