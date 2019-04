Al igual que en cientos de escuelas y colegios de todo el país, en el Centro Educativo Integral de Luque se registra la falta de docentes desde el año pasado. Ante esta situación los alumnos afectados, con el aval de sus padres, salieron de las aulas a manifestarse durante las horas que no tenían clases.

A tempranas horas de este miércoles, los estudiantes de 7mo, 8vo y 9no Grado del Centro Educativo Integral de Luque cerraron la calle 12 de Junio, del barrio Molino, ciudad de Luque, en protesta por la falta de docentes en la institución ya desde el mes de agosto.

Blanca Delvalle, madre de un estudiante que participa de la movilización, manifestó a la 970 AM que no tuvieron otra alternativa más que realizar una marcha pacífica durante el tiempo en el que los estudiantes no cuentan con maestros en las aulas. “Los niños quieren estudiar y tienen ese derecho”, remarcó.

La ciudadana detalló que faltan profesores en las materias de Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia y Geografía, Formación Ética y proyecto educativo.

Mencionó que no hubo buena planificación por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para garantizar el plantel docente. “El viceministro Robert Cano dice que llamarán a concurso por tres meses y luego recién se tendrá el nombramiento”, dijo sobre la respuesta del ente estatal.

Delvalle expresó su preocupación porque muchos estudiantes del 9no Grado optarán el próximo año por las carreras técnicas para la Educación Media, pero que no están dando las materias requeridas para poder estar bien preparados.

#Movil970 @angelicagesama Estudiantes secundarios del Centro Educativo Integral cierran la calle 12 de Junio (Barrio Molino - Luque) en protesta contra el MEC por la falta de docentes en la institución #970AM pic.twitter.com/JvPWqspJ5Y — 970 AM (@Radio970AM) 3 de abril de 2019

MOVILIZACIÓN EN OTROS 29 COLEGIOS

Karina Gill, representante de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), confirmó a la 970 AM que en 29 colegios del país se movilizarán durante la jornada de este miércoles.

Explicó que faltan más de 3.000 profesores en las aulas por haberse jubilado este año y que el Ministerio de Educación no previó los concursos, siendo que el proceso para renunciar tuvo una duración previa de tres meses, lapso en el que el ente estatal pudo haber incorporado a nuevos docentes.

“El ministerio está totalmente mintiendo al decir que no tuvieron la forma de prevenir que más de 3.000 docentes se jubilen, porque posee una base de datos donde figura cuántos docentes están trabajando en los colegios y cuántos dejarán de trabajar este año. No es como dice el viceministro Robert Cano de que los profesores se jubilan cuando ellos quieren, es mentira. El error es de la cabeza del MEC, que es el ministro Eduardo Petta, quien no supo prevenir esto”, remarcó.