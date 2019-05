Oriunda de la localidad de Tomás Romero Pereira (más conocida como María Auxiliadora), departamento de Itapúa, Patricia es una joven egresada de la carrera de Ingeniería Agronómica que, con algo de incertidumbre y curiosidad, se animó a postularse a una de las becas ofrecidas por HC Innovations para estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El desafío que le tocó afrontar fue bastante complicado pues tuvo que competir contra más de 1.700 jóvenes de entre 20 y 30 años de edad que se habían anotado para esta postulación, buscando ser beneficiarios de uno de los cupos disponibles para ir a estudiar a Israel.

Tras casi un mes de aquella gestión, hace poco tiempo recibió un llamado muy especial…el llamado que la confirmaba como una de las 25 preseleccionadas para esta convocatoria, noticia que la tomó de sorpresa y con bastante incredulidad.

Luego de aquel primer contacto, admite que ya no tenía tantas esperanzas de quedar en la lista final de becarios que tendrían la oportunidad de viajar durante casi un mes a Israel para participar del programa de estudios en la universidad.

Para sorpresa suya, la semana pasada volvió a recibir un nuevo llamado, pero esta vez con el anuncio menos pensado: había quedado dentro de la lista de 5 adjudicados. Con ello, sería beneficiaria de una beca completa -que incluye pago del hospedaje, pasaje aéreo y costo del programa- para formarse en la Universidad Hebrea.

En ese momento, Patricia recuerda haberse sentido emocionada e incrédula a la vez por la noticia. “Estaba almorzando y la gente notó que algo me había pasado porque me quedé muy feliz de repente, pero fue demasiado emocionante. En principio no creía”.

En lo que respecta al tema de la agricultura y la innovación tecnológica -rubro en el que pretende especializarse-, es consciente de que Israel es uno de los países más desarrollados y con mayor capacidad, por ello la cataloga como “la Sillicon Valley de Medio Oriente”.

“Para cualquier colega es algo maravilloso ver cómo trabajan, cómo hacen crecer cosas en el desierto y entre las rocas, demuestran que cuando se quiere se puede”, manifestó durante la entrevista con HOY.

Patricia dice sentirse afortunada y bendecida por tener esta oportunidad de formarse en la prestigiosa universidad israelí gracias a la gestión de HC Innovations. “Para mi departamento (Itapúa) ha de ser un orgullo porque demuestra que somos capaces y que tenemos buen nivel…no todo es Asunción. Esto muestra que realmente hay talento y capacidad en Paraguay, solo que muchas veces no se da la oportunidad y la gente no puede ver talentos ocultos”.

Con todo lo que logre aprender durante su estadía en la Universidad Hebrea, esta joven itapuense anhela poder poner en práctica sus conocimientos y con ello también ayudar a otros compatriotas. “Ojalá que pueda enseñar y trabajar con la gente porque uno solo puede decir que aprendió cuando comparte lo que sabe, no sirve de nada guardarse todo para uno mismo, lo maravilloso de esto es compartir con los demás”, puntualizó.