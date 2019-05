​Los gremios médicos resolvieron en asamblea llegar a la huelga general el próximo 3 de junio, por cinco días, en rechazo al veto parcial de la ley de jubilación con la que solicitaban acceder al beneficio con 25 años de aporte y 55 años de edad, 30 de aporte y 60 de edad, lo que fue modificado y quedó en que los médicos si se jubilan a los 60 años de edad y 30 de aporte, la pensión jubilatoria será del 75 % del salario, mientras que para retirarse con el 100 % deberán completar los 40 años de aporte.

Esto fue considerado una burla y el “carneo” de proyecto inicial, afirmó el doctor Raúl Latorre, diputado proyectista. La intención es lograr que en ambas cámaras los legisladores se vuelvan a ratificar en sus votos a favor de la ley de jubilación.

Latorre cuestionó las inequidades en el sistema jubilatorio ya que existen trabajadores que sí se jubilan con 25 años de aporte y obligan a los médicos a hacerlo con 40 años de aporte.

“El veto objeta todo el proyecto salvo donde versa la jubilación a los 30 años de aporte y 60 de edad y objeta el 100%. Básicamente lo que queda del proyecto no sirve para nada, era un proyecto ambicioso y este no lo considero justo porque planteaba el 100 por ciento de la pensión jubilatoria tras 25 de aporte y 55 años de edad”, explicó Latorre en contacto con la 970 AM.

Por su parte, la doctora Rocío Lobos explicó que las medidas de fuerza decididas en asamblea mantendrán la salud de la población resguardada siempre precautelando la atención en urgencias, emergencias e internados.

En el Hospital de Trauma hoy a las 11:00 horas empezarán con una sentata por una hora tiempo que explicarán a los pacientes la situación planteada.

“Será una manifestación simbólica de manera a demostrar nuestro repudio y rechazo a este que es un veto total para nosotros, es una burla a la clase trabajadora”, señaló.

La doctora Rossana González del Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) explicó que la decisión de asamblea es realizar diversas actividades de protesta hasta llegar al 3 de junio, fecha probable de la huelga general.

“A las 9:00 horas empezamos los brazos caídos en los hospitales Barrio Obrero y Lambaré como primera medida de media hora luego una hora e ir extendiendo”, explicó.

Destacó que seguirán conversando para lograr que se mantenga el apoyo de los legisladores de ambas cámaras del Congreso para revertir el veto presidencial.

“En el tiempo de brazos caídos vamos a explicarle a los pacientes porqué estamos con estas medidas y que sepan lo que está pasando”, puntualizó la profesional.