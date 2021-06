El cónsul general de Paraguay en Miami, Justo Apodaca, señaló que hasta el momento no se tienen novedades sobre los seis compatriotas desaparecidos tras el derrumbe de un edificio residencial. Manifestó que la búsqueda continúa tanto en el lugar del hecho, como en los hospitales de la zona.

“La información es muy puntillosa, hasta el momento no se tiene nada concreto”, explicó el cónsul paraguayo en entrevista con el canal GEN, sobre la situación de los seis compatriotas que se encuentran desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Miami.

El diplomático señaló que las autoridades de la zona no están brindando información exacta sobre las personas se encuentran en los hospitales. Al respecto, precisó que son 35 los rescatados hasta el momento, pero sin confirmarse aún la identidad de los mismos. Por otra parte, la cifra de desaparecidos sería de alrededor de 50.

A su vez, mencionó que es poco probable que existan otros compatriotas desaparecidos por fuera de los seis que se reportaron. “Siendo positivos me arriesgaría a decir que no hay más compatriotas, ya que no hemos recibido otras denuncias o reclamos de desaparición de connacionales”, sostuvo.

Apodaca indicó que se encuentra en contacto permanente con el canciller nacional, Euclides Acevedo, sobre las acciones de búsqueda que se llevan a cabo en Miami.

Los paraguayos desaparecidos fueron identificados como Luis Pettengill, Sophia López Moreira, tres menores de edad y Lady Villalba, ésta última trabajaba con la familia mencionada.