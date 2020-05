Esta mañana, un grupo de padres se manifestaron frente a la mencionada casa de estudios y solicitan una vez más el descuento del 50% de la cuota.

Los mismos, el pasado 27 de abril enviaron una nota al director y cura párroco Aldo Fredy Bernal Chena, donde manifestaban la situación económica por la que están atravesando a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19.

Por consiguiente, pidieron la reducción de las cuotas desde del mes de marzo del corriente. En la nota explica que la mayoría de los encargados de familia, se vieron afectados por las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, por lo que en consideración al caso, piden el descuento como ayuda económica.

Patoteros y malos padres

No obstante, durante la celebración de su homilía en la iglesia San José de la ciudad de Limpio, el sacerdote y director de la escuela, Aldo Fredy Bernal Chena, trató de “patoteros y malos padres” como respuesta al pedido.

“¡Edefendéna la nde institución! Porque por malos papás y por patoteros papás que está creando tumulto, esta institución puede llegar a una situación en la que ya no podamos volver para atrás”, expresó el cura.

El sacerdote también mencionó la nota emitida por los padres, donde solicitaron la respuesta ante las necesidades que atraviesan.

“He respondido. Tal vez mi respuesta no satisface, pero necesito una contrarrespuesta inteligente. Así como muchos papás patoteros me dicen que estoy sin corazón o que soy inhumano, te pido que me plantees humana y razonablemente una salida decorosa”, remarcó.

Bernal, indicó también que los docentes de la institución están al servicio de la formación de los hijos y no es la culpa de nadie que la enseñanza no se realice de manera presencial.

“No mires solo tu ombligo. No mires tu dedo gordo. No mires solo tu bienestar, porque a la institución la manejan personas, y esas personas están al servicio de la formación de tus hijos. Si ellos no tienen la posibilidad de recibirlos en la institución, pues no es su culpa. Es una situación que nadie ha esperado, pero los profesores y maestros siguen trabajando, y más”,

sentenció.

La situación generó indignación en los padres, que lejos de ser comprendidos, aseguraron que se sintieron agredidos por las expresiones por el cura párroco.