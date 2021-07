El IPS abrió en marzo pasado un comité para trabajar en la reforma de su carta orgánica, pero no hubo grandes avances. El presidente Vicente Battaglia estima que tres años no son suficientes y cree que las futuras reglas deben regir solo para nuevos aportantes.

“No estamos ajenos a la reforma, el 30 de marzo integramos un comité para trabajar en eso y poder compartir con los demás colectivos y luego llegar al parlamento, pero primero tenemos que terminar nosotros, tener nuestra propia visión y luego escuchar posturas”, explicó el presidente de IPS Vicente Battaglia al salir de la reunión mantenida ayer con diputados de la Comisión de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, ante quienes compareció para aclarar la situación actual de los fondos jubilatorios.

Reconoció que la comisión formada no tuvo grandes avances hasta ahora y que no se anima a calcular cuánto tiempo llevaría la aprobación de la nueva carta orgánica ya que siempre ha sido la misma en sus 78 años de existencia institucional, no obstante, adelantó que tres años son insuficientes pero que espera iniciar las próximas reuniones en el corto plazo.

A su criterio son varios los aspectos a modificar y no solamente la jubilación, sino también la gestión y la seria de procesos burocráticos y engorrosos que enlentecen los trámites y que no pueden saltarse, como por ejemplo en cuanto a compras.

Sobre los cambios pudieran implementarse en la jubilación, adelantó que los mismos deberán regir para los nuevos aportantes y no así para quienes comenzaron a cotizar con el sistema vigente, pues constituiría una injusticia.

“No podemos cambiar la regla a los que ya están jugando, con cualquier reforma que se haga tiene que hacerse un corte para los nuevos jubilados y de ahí en más van a empezar a entrar al nuevo modelo”, opinó.

INFORME DE FONDOS JUBILATORIOS

El cálculo actuarial más reciente informa que los fondos de la previsional darían para 20 años más. Esto, tomando en cuenta las condiciones actuales. Sin embargo, también se calculó un escenario eventual en el que las más de 5.000 personas que aportan por encima del tope imponible, incluyendo los marinos mercantes, pudieran cobrar el 100 % de sus salarios.

De ser así, los fondos abastecerían por 16 años y no por cinco o seis como había anunciado Pedro Halley, ex gerente de prestaciones económicas del IPS, según confirmó Battaglia a los medios de comunicación, al salir del encuentro

“Son 5.200 los que hoy cobran por encima del máximo imponible, no cobran todos 80 millones, de hecho en la resolución (de los marinos) solo 15 están jubilados, los demás siguen siendo aportantes, hay muchas cuestiones técnicas para un cálculo actuarial, no es dos más dos cuatro”, explicó Battaglia.