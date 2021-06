David González, Intendente de Capiibary (departamento de San Pedro), comentó a la radio Unión que están atravesando por una situación sumamente difícil en ese sitio. Detalló que la ciudad tiene casi 50.000 habitantes, según el último censo, por lo que es la segunda localidad más grande luego de Santaní, pero que solo cuenta con un centro de salud ampliado.

El jefe comunal indicó que no poseen un tanque de oxígeno, por lo que cada día una camioneta particular, municipal o ambulancia va hasta la ciudad de San Lorenzo, departamento Central, para recargar los balones. "Siempre rezo para que no pase nada tanto de ida como de vuelta cuando se envía a cargar los balones de oxígeno", expuso.

El entrevistado indicó que al igual que otros municipios de la zona, se hicieron campañas ciudadanas de colecta para la adquisición de más balones de oxígeno. “Al principio no estaba tan de acuerdo en molestar a la ciudadanía para hacer una campaña de colecta, pero la propia gente está con pánico y surgió una iniciativa ciudadana para hacer la colecta. Yo estaba pensando incluso en molestar a todos los políticos de la zona para ese objetivo", agregó.

Consultado sobre qué hacen cuando tienen enfermos graves, el intendente sostuvo que deben derivar a Santaní, Coronel Oviedo o Santa Rosa (misma distancia de Asunción).