El uso permanente de tapabocas o mascarillas dentro de la institución, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol para desinfección de las manos, distanciamiento de al menos dos metros entre compañeros de trabajo, desinfección diaria del espacio de trabajo y la prohibición de tomar mate o tereré son algunas de las medidas sanitarias impuestas para los funcionarios de la comuna capitalina, calificadas como racionales.

A estas medidas se suman la prohibición del uso de barba y cabello suelto, medidas denunciadas por los funcionarios como “fuera de lugar”. “No puede ser que impongan semejante pavada, no tiene nada de malo tener barba, a mí la verdad me molesta esta decisión, es una total falta de respeto. O sea que tenés que rasurarte solo para ir a la municipalidad”, reclamó uno de los empleados de la comuna que tuvo que plegarse a la medida rasurándose la barba.

Por su parte, el superintendente municipal de Salud asegura que tanto el uso de tapabocas, mantenerse afeitado y sujetarse el cabello son medidas cívicas que uno debe cumplir. “Si un funcionario cree que es inmortal, puede pensarlo, pero no por eso no va a cumplir las disposiciones sanitarias. Si dejamos que una persona deje de usar tapabocas porque no quiere, bien podemos decirle a otros que crucen en semáforo rojo sin problema, ya que ambas acciones podrían causar muertes”, explicó a La Nación.

Ortiz asegura que la Municipalidad de Asunción tiene al día de hoy al menos 1.700 empleados trabajando, los mismos trabajan de forma alternada para evitar cualquier tipo de contacto si hubieran casos positivos. Agregó que las medidas tomadas emanan del propio Ministerio de Salud y ellos las adecuan, atendiendo que el edificio diariamente cuenta con un gran flujo de personas que entran y salen del lugar.