El sindicalista de la ANDE, Esteban Montanía, aseguró que sus beneficios extras que ahora el Gobierno quiere restringir en realidad son derechos adquiridos y no privilegios. Alegó que el sector privado no se organiza para exigir también el cumplimiento de los contratos colectivos. En la ANDE pagan un adicional por estar disponibles las 24 horas y hasta permiten que sus funcionarios abonen solo el 50 % por el uso de la electricidad.

Esteban Montanía, del sindicato de la ANDE, mencionó a la radio 650 AM que junto a otros sindicatos del Estado se reunirán mañana en la sede de la institución para analizar las medidas a adoptar ante el decreto que cercena sus beneficios, al restringir el pago de los privilegios extras en los salarios establecidos. Adelantó que podrían ir a una huelga; en la mayoría de los casos podría ser de carácter gremial y también legal.

“El contrato colectivo tiene rango constitucional y un decreto no puede estar por encima. Es lamentable que el Gobierno tenga que racionalizar sus gastos a costa de los trabajadores. No ven la forma de mejorar la recaudación”, lamentó el funcionario.

El trabajador estatal indicó que no son privilegios, que suena ostentoso para él, sino que son beneficios de los trabajadores. “La contratación colectiva es una figura constitucional por los convenios internacionales. Tenemos beneficios que corresponden al sector trabajador. Son beneficios básicos que están destinados para ciertos sectores”, dijo.

El sindicalista alegó que en el sector privado no se saben organizar, por eso no lograron los beneficios que ellos sí consiguieron en el sector público. “De que en el sector privado la gente no sepa organizarse para usufructuar un beneficio que contempla la contratación colectiva y que está en la Constitución Nacional es una cosa y que nosotros nos organicemos y conseguimos beneficios fuera del Código Laboral es otra cosa. En el sector privado la mayoría de los empresarios no permiten que hayan sindicatos dentro de sus empresas”, añadió.

SUS BENEFICIOS “BASICOS”

Entre los beneficios que se dan en la ANDE, no privilegios según Montanía, figuran el pago de peligrosidad por riesgo eléctrico, el subsidio por accidente, por enfermedad terminal o por fallecimiento.

Los trabajadores pagan el 50% de la energía porque, según recordó, en la era de Debernardi no había dinero para aumentar los salarios, por lo que se les compensó con ese beneficio. Alegó que están dispuestos a conversar sobre ese punto.

Además la institución del Estado abona un subsidio vacacional del 30 % de dos salarios mínimos, y una bonificación familiar. También existe un aguinaldo extra, que lleva como nombre “gratificación por logro empresarial”, el cual se cobra en forma parcelada en el mes de junio. El monto es igual al salario que se percibe cada mes.

La lista de los no privilegios, siempre de acuerdo con Montanía, sigue con una ayuda alimentaria, que es un “monto mínimo” para los trabajadores que no pueden ir a almorzar a sus casas, sino que lo deben hacer en el trabajo, y una “gourmet card”, que es un bono para el trabajador del 50 % del salario mínimo para la compra de alimentos en el supermercado.

Otro beneficio es el pago adicional a los funcionarios por estar disponibles las 24 horas en caso de necesidad. “Tiene que estar en su casa, no puede ir a jugar fútbol, ir a un asado o salir a chupar con los amigos, tiene que estar disponible cuando se les necesite. Los que perciben esto están en las áreas operacional y técnica”, aclaró.

Los trabajadores de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero perciben además otro pago adicional por la diferencia de costo de vida. Para ello, según justificó el entrevistado, se realiza anualmente un estudio.

Por último también se da un premio por lectura de medidores y distribución de facturas. “El salario es mínimo para los que salen a medir y no cobran ni pasaje, siendo que realizan sus actividades fuera de la ANDE”, agregó.

Para hacer cumplimiento del decreto reglamentario del PGN, el Ministerio de Hacienda adoptó restricciones (no se dispuso la eliminación) para el pago de los beneficios a los funcionarios públicos. Estos extras incluyen bonificaciones, gratificaciones, subsidio familiar, ayuda vacacional, alimentaria y escolar, entre otros. Entre las restricciones figura la limitación del pago de hasta un salario mínimo por cada concepto, con un desembolso anual, siempre dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.