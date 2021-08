En entrevista con radio Monumental, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, mencionó que se maneja que el 80% de los estudiantes ya regresaron a clases presenciales durante las últimas semanas.

Ahondó que es por ello que está previsto que todos los maestros ya vuelvan de manera obligatoria a las aulas. “Esperamos que el 30 de agosto todos nuestros docentes ya estén en las aulas y en un gran porcentaje los estudiantes también lo hagan”, acotó.

Sin embargo, hay educadores que aún no recibieron sus segundas dosis, ya que se habían vacunado por su franja etaria y no recibieron la Pfizer (de menor intervalo), por lo que no estarían dispuestos a volver hasta completar su inmunización contra el Covid-19.

Vale recordar además que los padres que no deseen enviar a sus hijos a las clases presenciales tendrán la posibilidad de hacer uso de la modalidad virtual.