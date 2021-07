Carlos Morínigo, médico del INERAM, instó a la prudencia y no cantar victoria antes de tiempo, ya que si bien son auspiciosos los datos de contagio y vacunación masiva, no hay que ilusionar a la ciudadanía sobre lo que pasará a futuro.

El neumólogo Carlos Morínigo, jefe de contingencia respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), dijo a la radio 650 AM que es muy arriesgado e imprudente decir que podríamos celebrar Navidad sin tapabocas, tal como ya indican desde el Gobierno Nacional, en especial desde el Ministerio de Salud. “Hago un llamado a la cordura en este tipo de declaraciones. Es un logro único llegar al millón de vacunados, pero aún no estamos para celebrar", dijo.

También sostuvo que estuvo demás la pirotecnia al llegar al millón de vacunaos e insistió en esperar más para cantar victoria. "Este festejo te pone entre la espada y la pared. Estamos muy contentos por las vacunas, sentimos que hay una descompresión en el sistema sanitario, pero para el festejo hay que esperar aún. Tenemos que ser comedidos, prudentes, contentos sí pero siempre dentro del marco de la cordura y del respeto a miles de familias que perdieron a algún pariente", agregó.

Sí reconoció que se siente un ambiente más descomprimido en el sector público, privado e IPS con más camas libres. No obstante, reiteró que “no hay que ilusionar aún a la gente con la falta del uso del tapabocas cuando todavía hay mucha irresponsabilidad”.

Por otra parte dijo que ya no se puede confiar más en el mecanismo Covax y que no se debería comprar más nada mediante esta vía. “Hoy deberíamos pedir que nos devuelvan la planta, pero nos van a devolver apenas el 40% o 50%. No debemos comprar más nada de ellos y esperar que llegue lo que se compró", puntualizó.

Por su parte, el infectólogo Tomás Mateo Balmelli también instó a no cantar victoria porque no ganamos nada aún y recién entramos a jugar a la cancha. Mencionó que para llegar a la tan anhelada inmunidad de rebaño, hay que vacunar al 80% de la población paraguaya y es aún bajísimo el porcentaje de las personas que recibieron las dos dosis. Además advirtió que tarde o temprano entrará la variante delta a nuestro país.