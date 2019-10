El diputado liberal Celso Kennedy indicó a la radio Universo 970 AM que el miércoles será tratado el pedido de interpelación al titular del Indert, Horacio Torres. Indicó que el motivo se debe a las denuncian que recibían constantemente contra los malos manejos de la institución y a eso se sumaron las publicaciones periodísticas que hablan de una rosca mafiosa coimera.

De momento cada bancada está elaborando su propio cuestionario, para luego unificar las preguntas y aprobar, para lo cual se requiere de mayoría absoluta de votos. De darse los números necesarios, luego se deberá llamar a una sesión extraordinaria para proceder a la interpelación.

Kennedy detalló que la autoridad del Indert deberá responder cuáles fueron las medidas administrativas implementadas en su administración para prevenir, descubrir y sancionar a los funcionarios corruptos, en atención a que fue habilitada una oficina anticorrupción, pero que, a su parecer, no atiende las denuncias.

Otra pregunta que deberá responder es cuál es la situación en que se encuentran las tierras fiscales. En ese sentido deberá indicar las compras realizadas, las expropiaciones, los arrendamientos, etc. “Muchos tienen extensas hectáreas pero no pagarían ningún tributo porque no están a su nombre”, aseguró el legislador al respecto.

En el caso de que Torres presentara su renuncia al cargo, no tendría sentido seguir con la interpelación, de acuerdo con el entrevistado. De darse ese escenario, se dejará al Ministerio Público seguir con su investigación.

US$ 7 MILLONES PARA FAMILIA ANTEBI

Este martes, salió a luz que la actual administración del INDERT a cargo de Horacio Torres, ordenó el pago de Gs 44 mil millones en concepto de “intereses” por las tierras de Antebi Cue. El pago por intereses a favor de la familia Antebi mantiene una larga controversia entorno a su legitimidad.

De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi.

El empresario Roberto Antebi y su hijo Alberto Antebi Duarte mantienen conocidos vínculos de amistad con el Ministro Rodolfo Friedmann. Este último acusado de manejar el INDERT a su antojo. Como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución.