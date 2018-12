El mandatario Mario Abdo Benítez participó del lanzamiento del Proyecto de Modernización de la Planta Industrial de Petropar, en Mauricio José Troche, del departamento de Guairá, acto que contó con la presencia de Patricia Samudio.

En la ocasión, la misma destacó que el Presidente marca un hito importante en la ciudad al poder duplicar la producción con una millonaria inversión. “Cuando asumió, el presidente me dijo: ‘Patricia, quiero que Petropar siga creciendo pero no creciendo porque sí, sino que para mejorar la vida de nuestra gente. Estamos acá juntos para demostrar que se puede”, refirió.

Alegó que ya no dejarán que la empresa estatal siga siendo una caja chica y que responda a los intereses políticos. Aseguró que apuestan por la transparencia, a pesar de “chismes y noticias falsas” que se generan en su contra.

De esta manera, Samudio demuestra que posee el total acompañamiento del mandatario. La misma cuenta con dos denuncias en su contra por varias irregularidades en su gestión, pero eso no es motivo suficiente para ser apartada del cargo.

Tras estallar el escándalo, Abdo Benítez dispuso que Carlos Arregui, elegido como ministro Asesor de Transparencia e Integridad, investigue si realmente existen irregularidades en la petrolera estatal. El auditor dijo que recién a fines de diciembre dará a conocer los resultados de la pesquisa.

En tanto que la Fiscalía sigue sin dar curso a las denuncias hechas contra Samudio, quien es muy cercana a la primera dama, Silvana Abdo, y de la exmodelo Marly Figueredo, con quienes también aparece en fotografías de farras.

LOS TRES PECADOS DE PATRICIA SAMUDIO

01- Patricia Samudio privilegió a la empresa Monte Alegre SA, del asesor “ad honorem” de Marito Abdo, Conrado Hoeckle.

Según revela el diario La Nación, hasta el 3 de junio de este año había una obligatoriedad, vía decreto del Ejecutivo, que los privados debían comprar gasoil de Petropar. A partir, del 4 de junio ese decreto quedó sin efecto, y los emblemas privados ya no tenían ninguna obligación en comprar única y exclusivamente de Petropar.

Sin embargo, al observar los registros de la petrolera estatal, coincidentemente, la empresa Monte Alegre S.A. realiza la mayor cantidad de compra en el mes de setiembre, cuando ya estaba Samudio como presidenta, y con el valor agregado de que ya tenía la información de que el combustible subiría en octubre. Es decir, tenían la información de la suba y dos días antes de concretar el incremento, compraron 7,5millones de litros de gasoil. Solo por la operación, en la variación de precio, sin contar sus ganancias por la venta, la familia Hoeckle ganó US$ 1 millón.

Los emblemas con sello Petropar son considerados aliados estratégicos de la petrolera estatal, ya que los privados invirtieron unos US$ 100millones para instalar las 150 estaciones de servicio que al ente no le costó un solo guaraní. El atractivo de estos inversores para instalar una estación de Petropar fue la calidad del combustible y obviamente el precio, esto les permitía entrar a competir en el mercado. Con esta competencia, los demás emblemas privados se vieron obligados a bajar sus precios, y Petropar intervino de manera real en el mercado en beneficio del bolsillo de la gente. Si Samudio no se desprendía tan rápidamente de su stock de combustible, la suba se pudo haber demorado unas semanas más.

02- Patricia Samudio compró demás gas licuado de un competidor local, vía excepción, y disparó el precio del producto.

Según un registro interno de fecha 31 de agosto de este año (Samudio asumió el 27 de agosto), Petropar tenía en stock 950 toneladas de gas licuado de Petróleo (GLP). El consumo mensual de los clientes de Petropar, las 150estaciones de servicios, es de 1.000toneladas. Es decir, es falso que se estaba quedando sin stock, además tenía un contrato vigente con un vendedor/productor de la Argentina.

Si bien Contrataciones Públicas canceló dicho contrato, por una cuestión burocrática de la institución, Samudio tuvo tiempo suficiente para realizar una compra de otro productor de GLP (Bolivia) y de esa manera lograr la diferencia en el precio para evitar la suba y que los operadores de estaciones sigan teniendo competitividad. Con el mismo argumento de la compra de urgencia vía excepción también pudo haber comprado de Bolivia, a mejor precio, ya que máximo la demora en llegar el producto es de una semana.

Al comprar 4.000 toneladas de Copesa S.A. cuyo presidente es Pedro Ballota por valor de US$ 3,5 millones benefició a la competencia, y Petropar pagó US$ 100 más caro por tonelada, que es precio que facturó la empresa en su condición de intermediaria, ya que no es productor de GLP.

Es lógico, y no es un problema de Copesa, pero es imposible que venda más barato que un productor o al mismo precio. Esta compra hizo que hoy el precio del gas se dispare en perjuicio del bolsillo de la gente. ¿Por qué compró 4.000 toneladas si el consumo mensual de sus operadores es 1.000 toneladas mes? Hubiera, en todo caso, comprado menos, y luego hacer la compra de un productor para mantener la competitividad.

03- Patricia Samudio violó la ley de presupuesto al realizar depósitos en bancos privados que no fueron para el pago a proveedores del exterior.

Un documento interno de Petropar de fecha 4 de setiembre pasado lleva la firma de Patricia Samudio, en el que ella misma autoriza la transferencia de los US$ 20 millones a un banco privado. El banco beneficiado (GNB) nunca fue utilizado por Petropar para el pago a proveedores del exterior, siempre se usó otros bancos (Itaú, BBVA y Citibank) por el alto sistema electrónico que tienen. Registros del banco (GNB) muestran que los US$ 20 millones estuvieron depositados más de 30 días, con lo que echa por tierra la versión de que fue para el pago a proveedores.

Los depósitos en bancos privados que tiene Petropar, desde años anteriores, no son depósitos realizados por el ente, sino fueron pagos que hacen los clientes en forma constante y que Petropar luego los debe recoger y depositarlos en el BNF. Con algunos bancos (Citibank) todavía hay un contrato de permanencia de dinero a plazo fijo que se depositó antes que salga la ley que obliga a depositar en el BNF.