La Gobernación de Paraguarí no acompaña el proyecto para la instalación de un megavertedero en la ciudad de Yaguarón, en atención a que existe el riesgo de afectar los humedales del Ypoá.

El gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, comentó a la radio Universo 970 AM que no acompañan la instalación de un megavertedero en una de las compañías de Yaguarón porque no se cumplen con los requisitos.

La autoridad local mencionó que tanto el Ministerio del Ambiente como los encargados de la empresa que desea instalarse en una zona de humedales no le informaron sobre el proyecto o acercaron los documentos.

“A nuestro criterio no se reúnen las condiciones para la instalación de este vertedero en Yaguarón. Creemos que este vertedero está previsto para todo el área metropolitana, por el tamaño que está previsto. Es ahí la preocupación de los pobladores de Yaguarón”, dijo.

Baruja dijo desconocer quiénes estarían detrás de este proyecto y que por ello no podía dar informaciones precisas al desconocerlas.

“No creemos que sea el lugar adecuado para la instalación de este vertedero. Estamos acompañando a la ciudadanía, a favor de la no instalación porque creemos que no reúne las condiciones”, aseguró.

#Tempranísimo @juancbaruja, gobernador de Paraguarí, sobre instalación de vertedero ilegal en Yaguarón.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/CgQKdK4oUq

@Universo970py pic.twitter.com/xpK6NaDWFX — GEN (@SomosGEN) July 15, 2020

De acuerdo con la investigación de La Caja Negra, el inmueble en el que se pretende instalar el vertedero se encuentra ubicado en el Distrito de Yaguarón, Departamento de Paraguarí. La dirección del inmueble es Compañía Curupayty en el lugar denominado Guaviray.

En octubre pasado el fiscal del ambiente Carlos Rojas imputó a tres directivos de la empresa Benia Ambiental S.A. Los procesados por el Ministerio Público son Juan Alberto Denis, expeditado liberal, Adelaida Cañete (accionista de El Farol) y Hugo Centurión.

Pese al proceso judicial abierto en octubre del año pasado, el proyecto volvió a presentarse en el Ministerio del Ambiente el 21 de mayo pasado y en plena cuarentena. Llamativamente, varias direcciones dieron su visto bueno al proyecto sin tomar en cuenta los antecedentes y la observación respecto a la ubicación del proyecto.