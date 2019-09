El Ministerio del Interior alega no tuvo en cuenta los precios de cada mueble que integraría las comisarías móviles, sino que solo se fijó en costo total. Fue así que se pagó 7.000.000 por una mesa que la misma empresa vende a solo G. 435.000.

La Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio del Interior llamó a conferencia de prensa para aclarar por qué pagó tanto dinero por unos muebles para comisarías móviles.

“Nosotros simplemente consideramos lo global, no pagamos por el mueble, pagamos por la comisaría móvil, no por cada componente, no es una mueblería es una empresa que monta comisarías móviles con sus componentes”, explicó Enrique Vera, director de dicha unidad.

Recordó que el proceso comenzó a principios de año y culminó entre abril y mayo, bajo las reglas establecidas por la ley de Contrataciones Públicas.







El primer paso fue solicitar presupuesto a los potenciales oferentes que se dedican al montaje de containers en general. A partir de allí se opta por el más conveniente.

“Desde nuestro punto de vista se adjudicó dentro del marco legal y también por debajo del precio que nosotros presupuestamos, consideramos un ahorro globalmente hablando”, concluyó.

Según la investigación del diario La Nación se adquirie­ron seis mesas para oficina con medida de 0,60x1,00 a G. 7.000.000 cada una, en total G. 42 millones, de una firma que comercializa el mismo producto a tan solo G. 435.000.

Igualmente para las tres comisarías móviles compraron arma­rio de 0,80x1,80 aproxima­damente a G. 7.350.000 cada uno, cuando en el mercado este mueble se vende a G. 900.000.