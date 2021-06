Lucía Godoy, junto con otros familiares y allegados, decidió acudir nuevamente este viernes hasta el Juzgado de Fernando de la Mora para exigir respuestas claras en relación al caso de su hija Natalia Godoy.

Según señaló, hasta mañana el Ministerio Público tiene tiempo para presentar la acusación final contra Florencia Romero, la conductora que en octubre pasado arrolló a su hija en una parada de ómnibus sobre la Avda. Mariscal López.

La madre de la joven fallecida denunció que el fiscal Itálico Rienzi, quien fue asignado originalmente para impulsar la investigación, fue recusado en dos oportunidades y por ello el caso pasó a manos de un fiscal interino.

Justamente este nuevo fiscal volvió a ser recusado esta mañana por la defensa de la conductora, confirmó doña Lucía a nuestra redacción, siendo el segundo en sufrir una recusación tras Rienzi.

Godoy cuestionó esta nueva chicana pues considera que con esto buscan salvar a Florencia Romero, quien había sido imputada por el hecho punible de homicidio doloso en grado de “dolo eventual”.

Igualmente, señaló que el pedido que hacen a la Fiscalía es que se confirme la acusación por este hecho punible contra Romero, a fin de que se pueda llegar a una audiencia preliminar y con ello elevar la causa a juicio oral y público.

Lo que se busca evitar es que la carátula de la carpeta fiscal no quede solo como “homicidio culposo” (como en la imputación inicial) ya que con ello no habrá ninguna sanción para la conductora. “Esto es prácticamente decirle a una criminal que queda inocente y que puede volver a salir y tomar y no tener consecuencias por sus actos”, manifestó.