El comisario Teodoro Rodas, jefe del Departamento Especializado contra la falsificación de billetes falsos, informó en radio Monumental que en los últimos días recibieron 14 denuncias de falsificación de papel moneda guaraní.

El uniformado sostuvo que la práctica posee una nueva modalidad, ya que una parte el dinero es auténtica pero la otra está adulterada.

“Parten en el medio de manera horizontal y fotocopian con otro soporte y adosan en la parte faltante el no auténtico. Un lado del billete es auténtico pero el reverso no lo es. Una cara es auténtica pero la otra no lo es, porque se falsificó”, explicó. Así, los criminales pasan de tener un cien mil guaraníes a contar con dos cientos mil guaraníes.

El uniformado advirtió que en este caso es imposible detectar con el tacto y la vista. Es por ello que la luz ultravioleta es un mecanismo recomendado, pero siempre verificando de ambos lados. Entre 20 y 80 mil guaraníes se consiguen estos aparatos para detectar billetes falsos, acotó.