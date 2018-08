Jorge Vergara, de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, explicó a la 970 AM que la empresa realizó un preaviso, haciendo notar los problemas que tenía para el avance de las obras por falta de desembolso de dinero y la liberación de la franja de dominio.

“El proyecto está muy desprestigiado y golpeado por cuestiones propias y ajenas. Esta es una buena oportunidad para relanzarlo entre todos los actores involucrados”, dijo.

Detalló que existe un problema denominado ‘de los años 80’, ya que parte de la franja fue ampliada en la época de Alfredo Stroessner por lo que existen inconvenientes con los frentistas. “Es un tema complejo que se hereda de otra época. Hacés un plan y luego te encontrás con otra realidad. La solución es sentarse entre todos y la gente afectada ser escuchada”, acotó.

Aseveró que la verdad es que no se podrá llegar a finales de diciembre con la obra finalizada. No obstante, dijo que no considera que se suspenda completamente. “Sería muy complicado suspender esto. No creo que la empresa quiere parar, tampoco nosotros y menos la ciudadanía. La cuestión es llegar a un nuevo acuerdo”, puntualizó.

Vergara indicó que además de lo anterior, no se logró avanzar con los trabajos por problemas en la comunicación con los frentistas y la inclusión de varios complementos al proyecto inicial.