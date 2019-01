El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habilitará una oficina para registrar a aquellos frentistas que no llegaron a ser censados anteriormente y, por ende, no recibieron el subsidio tras ser afectados por las obras del metrobús sobre la ruta Mcal. Estigarribia.

Óscar Stark, gerente del Programa de Reconversión Urbana y Metrobús del MOPC, en entrevista con Radio La Unión confirmó que en los próximos días se abrirá una oficina en el predio de la Dirección de Extensión Agraria del MAG (Km. 11-Ruta Mcal. Estigarribia) para que cualquier comerciante que por algún motivo no haya sido censado en el 2016 tenga la oportunidad de presentar sus documentaciones y anotarse formalmente.

La citada dependencia estará habilitada hasta fines de febrero, por lo que los frentistas tendrán más de un mes de tiempo para acercarse a realizar los trámites correspondientes para ser incluidos en la lista de beneficiarios del subsidio.

“La idea es que cualquier persona que fue afectada y tenga documentos que certifiquen que así fue pueda presentarse en esta oficina”, añadió Stark.

Hasta finales del año pasado, alrededor de 170 frentistas que ya habían sido censados en el 2016 con la anterior administración ya pudieron percibir el subsidio correspondiente.

El gerente del proyecto Metrobús recordó que varios de los comerciantes ubicados sobre la Ruta Mcal. Estigarribia no fueron anotadas en su momento por diversos motivos, ya sea porque no estuvieron presentes al momento del censo, por su oposición al proyecto Metrobús o porque no contaban con las documentaciones requeridas.

Entre los documentos que deben ser presentados mencionó las facturas de servicios que fueron pagados durante estos últimos meses, así como los contratos de alquiler, patentes municipales o cualquier otra documentación que ayude a corroborar y certificar que fueron afectados por las obras del metrobús.

Stark indicó que en el corredor del metrobús (Ruta Mcal. Estigarribia) existen alrededor de 400 locales comerciales, pero solo fueron considerados aquellos “comercios vulnerables” que son más pequeños y que pudieron haber tenido una mayor afectación.

El monto del subsidio para cada frentista afectado es de casi G. 15.000.000, según detalló. El dinero es abonado de una sola vez, considerando que los comercios ya sufrieron todo el impacto durante los últimos meses.