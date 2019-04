El senador Enrique Riera sostuvo que la problemática de la crecida del río Paraguay pudo solucionarse hace 15 años, pero lamentó que la franja costera no se hizo porque el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos no acompañó el proyecto.

El senador de Honor Colorado Enrique Riera aseguró que el proyecto de la franja costera que fue delineada durante la intendencia de Carlos Filizzola, también fue impulsada durante su periodo como jefe comunal asunceno.

En charla con la radio Ñanduti, el legislador criticó que la propuesta no fue concretada porque "el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003 - 2008) se opuso a dar el aval para la contratación del préstamo“. “La franja costera no se hizo porque Nicanor no quiso, para hablar en cristiano”, lanzó.

Recordó que ya estaba todo listo para ir a solicitar el crédito, pero diez días antes salió un viceministro de esa administración a informar que tras un estudio del equipo económico se decidió postergar por 45 días.

El legislador mencionó que este proyecto pudo haber resuelto hace 15 años atrás la problemática de las inundaciones de los bañados. En el 2006, cuando era intendente de Asunción dijo que lo único que faltaba era una decisión política por parte del gobierno central, porque la iniciativa estaba técnicamente aprobada.

“Eso pienso cada vez que veo a un inundado o a alguno en una canoa, porque ya estaba diseñada la franja sur, que iba de Sajonia a Cerro Lambaré. Era una circunvalación que aislaba a la ciudad de la inundación. Todos los años sube el río”, indicó.

Riera explicó que el trasfondo en realidad fue político, atendiendo que Luis Castiglioni apoyaba la franja costera y el mismo tenía un duro enfrentamiento con Nicanor, con quien luego llevaron la puja al plano electoral.