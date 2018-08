El percance ocurrió cerca de las 11:00 de esta mañana a la altura del Km 18,5 de Acceso Sur, en la ciudad de Ypané, e involucró a un camión Scania y a una camioneta Suzuki.

El Crio. Ppal. Emilio Vázquez informó a Noticias Paraguay que la camioneta se adelantó por la banquina y al intentar retornar al carril chocó contra el camión, produciendo un impacto en el que ambos acabaron al costado de la ruta.

Los fallecidos son José Valdez (77), conductor de la Suzuki, y Francisco Ignacio Camacho (68), quien viajaba en el asiento de atrás. Allí también se encontraba una mujer, esposa del fallecido (el primero nombrado), quien sobrevivió y fue rescatada por los intervinientes.

“Fue todo muy rápido, veo que mi esposo hace como un desvío, como que quiere esquivar algo y ahí de reojo veo que el camión se nos viene encima y luego el ruidazo”, relató al SNT la desconsolada señora, quien quedó viuda y además perdió a su primo.

Explicó que tras el percance el vehículo quedó boca abajo y que tardaron muchísimo en recibir auxilio. “Le dije, Piti, ¿estás bien? y no me contestó nunca, mi esposo hablaba al comienzo y me decía: ayúdenme, me siento mal, no puedo respirar, gritaba, tranquilo le decía yo pero después ya no habló”, comentó.

La señora comentó que venían de Asunción y se dirigían a Carapeguá al cumpleaños de un familiar.