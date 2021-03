El embajador Julio Vera Cáceres, quien dejará el cargo tras un reciente decreto presidencial, detalló a la radio 650 AM las intensas gestiones que realizó desde agosto pasado con los representantes de tres laboratorios internacionales para adquirir las vacunas anticovid, sin embargo, no existió respuesta de parte de los anteriores cancilleres Antonio Rivas y Federico González, como así tampoco desde el Ministerio de Salud Pública.

LA NOTA. El embajador de nuestro país en Argentina relata en este escrito uno de los contactos realizados para la obtención de vacunas. Nadie le dio pelota. En agosto del año pasado ya había interés pero no le dieron retorno. Lean pic.twitter.com/f9ctvfRNhk — Jorge Torres Romero (@jtorresromero) March 10, 2021

En 13 de agosto del 2020, el ahora embajador saliente informó al entonces canciller Antonio Rivas que tuvo contacto con un laboratorio argentino que forma parte de la elaboración de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, y que los ejecutivos le informaron que solo se debía hacerse una carta de intención de cuántas dosis necesitaría Paraguay para una entrega inmediata del 20%. Por ello, solicitó instrucciones para iniciar las tratativas con esa firma. Sin embargo, no tuvo respuesta alguna de su superior.

En dicho escrito, el representante dejó constancia de que “el colaborador del presidente del laboratorio argentino me manifestó que tuvieron un primer contacto con funcionarios del Ministerio de Salud del Paraguay, incluido el Ministro Julio Mazzoleni, donde habían acordado que el gobierno paraguayo debería enviar una nota al laboratorio indicando la cantidad de vacunas requeridas para generar una orden de trabajo y asegurar la entrega del 20% en una primera instancia”.

LAS OTRAS NOTAS

A principios de este año, el embajador tomó contacto con la firma Pfizer para la remisión del Acuerdo de Confidencialidad entre el Ministerio de Salud y dicho laboratorio, el cual fue firmado y enviado nuevamente al Ministerio de Relaciones el 15 de enero. Sobre esa nota, Vera Cáceres indicó que desconoce cómo siguieron las tratativas. “Ni idea si se avanzó en esa negociación”, dijo sobre el punto.

A mediados del mismo mes, el representante nacional, según contó, recibió a los empresarios que llevaron la vacuna Sputnik V a la Argentina. Informó al entonces canciller Federico González sobre la reunión que mantuvo con los directivos del laboratorio HLB Pharma Group, la cual es representante en la región y comercializaba a nivel global la vacuna rusa, y facilitó toda la información y los contactos de esa empresa para que Salud pueda adquirir las dosis necesarias. Tampoco obtuvo respuesta de su jefe directo, según dijo.

EXCLUSIVO. Lean las notas remitidas por el embajador paraguayo en Argentina sobre gestiones con diferentes laboratorios para la obtención de vacunas. Informo a Cancillería y nunca le dieron pelota desde Salud. Barbaridad. pic.twitter.com/ItHztbyJkX — Jorge Torres Romero (@jtorresromero) March 10, 2021

Ayer, 9 de marzo, el connacional diplomático remitió a la Cancillería otra nota en la cual menciona el interés de una empresa que tiene disponibilidad de traer entre 500 y 1 millón de dosis de la vacuna china. Y del ofrecimiento de un laboratorio de Córdoba de un ibuprofeno en gotas para nebulizar.

“Creo haber cumplido, pero no obtuve ninguna respuesta de la Cancillería. Yo no envié notas a Salud porque tenía que dirigirme a la Cancillería. Yo no hablé con cualquiera, hablé con el laboratorio encargado e informé, pero lastimosamente no tuve respuesta. Ignoro si los cancilleres de turno enviaron las notas a Salud. (…) Es impensable e irresponsable, se puede hablar de homicidio culposo. Tener los medios y no haber adquirido las vacunas es algo grave, una falta total de sentido común. Es totalmente irresponsable”, comentó.

EXCLUSIVO. Esto responde uno de los laboratorios representante de vacunas covid al embajador paraguayo en Argentina. Nuestro representante comunicó a las autoridades paraguayas y NUNCA tuvo retorno. pic.twitter.com/STGL2S1EW2 — Jorge Torres Romero (@jtorresromero) March 10, 2021

NEGLIGENCIA

Consultado sobre por qué no prosperaron sus iniciativas, respondió: “quiero pensar que solo fue negligencia culposa, pero si pensara mal, podría creer que fue una negligencia dolosa, intentaron adquirir la vacuna por otros medios, dando vueltas y se les fue el tiempo”.

El entrevistado destacó que otros embajadores paraguayos también hicieron las debidas gestiones, como Roberto Melgarejo en Italia, quien hizo el nexo para conseguir las 20 mil dosis de donación de Chile.

“Es una sensación de frustración e impotencia, iba a brillar una luz en el horizonte si Paraguay estaba vacunando a la población. Con las vacunas que llegaron al país ni siquiera da para inmunizar a todo el personal de blanco”, refirió por último.