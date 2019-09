Bomberos de Loma Plata, Filadelfia y Neuland se unieron para hacer frente al fuego en la zona de Alto Paraguay, según comentó el cabo Diego Guanes.

En comunicación con el canal GEN, Guanes comentó que el viento sur de las últimas horas hizo que disminuyera el número de focos de incendio que se registraban en la zona.

Señaló que están trabajando contra el fuego en la zona, ya desde hace un mes.

Guanes indicó que no les vendría mal las donaciones ciudadanas, especialmente alimentos no perecederos. Dijo además que los equipamientos de los voluntarios ya están muy deteriorados, atendiendo a la situación de riesgo. “Yo por ejemplo tuve que atar con alambre mis botas para que no se despeguen por el calor”, relató.

El voluntario destacó que la Cooperativa Neuland, empresa para la cual trabaja, dio permiso 100% a todo su personal para que puedan participar de las actividades de ayuda.

Por otra parte, manifestó que están trabajando además con los refugios de animales para rescatar a los que fueron afectados por los incendios, entre ellos: tortugas, monos, roedores y otros.

En ese sentido, solicitó la donación de jaulas para los animales que son rescatados.

DONATIVOS PARA LOS BOMBEROS

Equipamientos: tapabocas plegables, mochilas de hidratación Camelbak, máscara con filtro, antiparra forestal, guantes de cuero, bota cuero forestal (medidas entre 40 y 46), guantes goma anticorte, pala personal plegable. conservadoras coleman (para guardar algunas barras de hielo) y cama plegable camping o bolsa de dormir.

Alimentos: atún, sardinas, galletitas. coquitos o rosquitas, frutas y bebidas rehidratantes.