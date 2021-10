El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, considera que la contratación de sicarios se abarató significativamente, ya que las personas que ofrecen “el servicio” ya no son tan especialistas, sino delincuentes un poco más comunes.

El desbloqueo de listas implementado en estos comicios municipales, amplió el espectro de posicionamiento de candidaturas y en las semanas previas a las elecciones, se registraron distintos atentados contra políticos, recordó el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

“Otro condimento es que el costo de hacer este tipo de acciones (asesinar) se abarató, no está destinado solamente a sicarios o a especialistas, hoy van a un nivel de gente que no lo es tanto”, opinó el secretario de Estado en entrevista con la 730 AM.

Como ejemplo citó el caso del clan Rotela, que desde la cárcel posicionaba a sus propios sicarios que acababan de salir de la cárcel y que tenían como única misión matar a personas, pero por un costo absolutamente reducido.

Indicó que el financiamiento puede generar un inconveniente muy grave para desestabilizar las instituciones.

Tomando como certeros los datos de Giuzzio, el sicariato se convierte en el único "rubro" que tuvo una reducción de precios, ya que a nivel general la inflación acumulada a septiembre es de 4,6 % y todos los productos subieron, principalmente los alimentos y el combustible.