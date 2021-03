El directivo de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay (Agapy), Juan Grassi, advirtió que su gremio no acatará la restricción horaria que regirá desde el jueves. La Asociación de Bares sí respetará las restricciones, al considerar que la gente ya no acudirá.

“Nos están nuevamente diciendo que no vamos a trabajar, este es un Gobierno mediocre y extremadamente corrupto, no vamos a acatar las decisiones porque no tienen altura moral para esto”, adelantó Juan Grassi, de Agapy, en comunicación con la 730 AM.

Exhortó al Ejecutivo a aprender a negociar y exigió que se deje de pasar por encima a los empresarios, ya que han gastado un dineral en reacondicionar sus locales a las normas sanitarias para que nuevamente les impidan trabajar.

Sin embargo, Augusto Insfrán, de la Asociación de Bares y Restaurantes, confirmó que el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, se comunicó con ellos con anticipación para conversar sobre las compensaciones económicas anunciadas en conferencia de prensa y que esta mañana están convocados a una reunión con representantes del Ministerio de Hacienda.

“Después de un año tenemos a alguien dentro del Gobierno (en alusión a Giuzzio) que está con nosotros y entiende la situación”, destacó Insfrán en entrevista con el programa Tempranísimo por el canal Gen.

A su criterio no tiene sentido desacatar la restricción horaria, ya que de todas maneras los clientes no acudirán a los bares por temor a los controles que se reforzarán a partir de esta semana, por lo tanto será una pérdida abrir los negocios.

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, anunció que se prevén subsidios, financiación de deudas y facilidades de pago para el sector gastronómico, fuertemente afectado por el límite horario.