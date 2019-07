En la mañana de este lunes se analizaron los puntos pendientes del anteproyecto para la regulación de las plataformas MUV y Uber en la ciudad de Asunción.

Luego de realizar un detenido análisis sobre cada uno de los artículos de la ordenanza, finalmente se llegó a un consenso mayoritario para la elaboración del documento final que será presentado ante el pleno de la Junta Municipal.

Básicamente, los aspectos que fueron definidos hoy y que se suman a los ya confirmados la semana pasada son:

*No se cobrará un canon municipal a las plataformas de intermediación digital.

*No se limitará la cantidad de vehículos ni de socios conductores.

*Tampoco se establecerá un límite de edad para los conductores.

*Se exigirá una licencia de conducir de tipo “particular” y no una “profesional”.

El concejal Federico Franco Troche indicó al canal GEN que, al tratarse de plataformas que utilizan un modelo de negocios diferente al de los taxistas, necesariamente deben regirse bajo otras normativas y regulaciones distintas a la actual Ordenanza 26/92.

De igual manera, aclaró que el registro de conducir que va a ser solicitado a los socios conductores de MUV y Uber podrá ser el expedido por cualquier municipio de la República, sin que necesariamente sea del tipo “profesional” como se había mencionado en principio.

El edil también mencionó que los viajes realizados mediante estas aplicaciones de intermediación digital no incluirán ningún tributo para la Municipalidad de Asunción. Por ende, solamente se exigirá a los conductores que paguen lo que paga cualquier propietario de un vehículo particular (patente o habilitación, Inspección Técnica Vehicular - ITV, seguro contra terceros, etc).

El dictamen de la Comisión de Legislación deberá ser presentado ante el pleno de la Junta Municipal en la sesión de este miércoles para su tratamiento.