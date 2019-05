La víctima se llama Daniel Bello, quien formuló denuncia ante la Comisaría 1ª de San Lorenzo, donde reportó que lo despojaron de 2.800.000 guaraníes, cuando conducía su vehículo por un tramo oscuro de San Lorenzo, sobre la calle Cerro Corá y Azara de esta ciudad.

“Yo iba hacia la casa de mi hija hacia Itauguá, agarré ese tramo y una vez que llegué a donde estaban ellos, me apretaron para que pueda detener la marcha, me empezaron a apretar con puñales para que les dé mi billetera, me pegaron, me arañaron”, relató el señor Bello en entrevista con la 970 AM.

Los delincuentes le quitaron hasta la llave del vehículo y una vez que sacaron todo lo que encontraron, le devolvieron la billetera vacía y la llave del auto, aunque no se llevaron el celular, porque supuestamente no lo vieron, según Bello.