Victor Hugo González, uno de los integrantes del grupo adherente a Bogado, expresó a la 970 AM que ayer realizaron una convocatoria para llevarle su apoyo y hacer frente así a la movilización que hacían otros ciudadanos que piden rajar al legislador del Congreso por estar implicado en irregularidades.

“Somos personas agradecidas, hay una comunidad del barrio llamada Villa Esperanza, donde el senador obró bien. No como esta prensa desquiciada de Abc dice que somos planilleros y hurreros. No nos dio trabajo, sino que dio ayuda social, expropió una propiedad de 7 u 8 hectáreas del Gobierno paraguayo en la época de Fernando Lugo y hoy 45 a 47 familias disfrutan de un techo”, dijo.

El ciudadano indicó que el político posibilitó la construcción de un tinglado en un polideportivo que sirve para los diversos acontecimientos de la comunidad. No supo precisar si eran fondos propios del donador.

A esto se suma, según el entrevistado, que siempre ayudó con medicamentos e incluso le compró un cajón para su hermano difunto. “Acaba de fallecer otro hermano y estoy de vuelta en este proceso”, acotó.

Sostuvo que dentro de sus posibilidades seguirán con las manifestaciones de apoyo. “En la Constitución dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero acá ABC ya le condena. Que la justicia condene y él tenga la oportunidad de demostrar su inocencia”, indicó.

Durante la movilización de ayer, algunos simpatizantes de Bogado expresaron que “en su momento le ayudó a mi familia, cuando estaba enfermo le pedí remedios y me apoyó”, también que “es un señor que le ayuda a la gente pobre. No está investigado por corrupción, yo no conozco a la niñera de oro. Para mí Victor Bogado es inocente”.

Un grupo de repre­sentantes de la comisión de ciuda­danos organizados de escra­che solicitó que se inicie el proceso de la pér­dida de investidura de Víctor Bogado, imputado por estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice).