“Los actores políticos tenemos la responsabilidad de transmitir y comunicar a la sociedad de qué es lo que estamos hablando. La realidad es que hay un esfuerzo enorme de muchísimas personas de estirar el carro y cuando empezamos a ver estos hechos de corrupción, quedamos todos anonadados”, manifestó el exministro de Hacienda, Santiago Peña, en conversación con el programa “Fuego Cruzado” del canal GEN, en relación a los últimos sucesos de corrupción que salpican al Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Señaló que estos hechos generan daños en todos los niveles, ya sean económico y, político en la figura del Partido Colorado, poniendo incluso en riesgo las próximas elecciones.

“A mí no me sorprende, porque acá hay un patrón de comportamiento desde el inicio de la administración, excepto algunos casos muy puntuales. Nosotros no formamos parte del Gobierno, no hay un solo referente del movimiento Honor Colorado dentro de la estructura del Gobierno, no nos consultan las decisiones que toman”, indicó Peña.

Agregó que se tiene ya una pérdida de credibilidad y de confianza del gobierno, siendo lo del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, hasta una “anécdota dentro de toda la historia”. “Hasta tengo pena por la gestión del Gobierno, porque está tomando caminos equivocados, que bien podrían haber preguntado y le hubiésemos dicho que podrían terminar mal. Hoy mi gran temor no es lo que sabemos, sino lo que todavía no sabemos”, subrayó.

Asimismo, dijo que el presidente debe dar un sacudón y sacar a Villamayor. “Lo que sabemos es que el presidente no destituye a nadie. No sabemos si es una cuestión de orgullo o qué, pero tiene que entender que esto le está haciendo un daño tremendo”, precisó.

“Yo creo que si no se toman medidas, va a seguir habiendo un deterioro de la credibilidad y confianza”, sentenció.