El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, afirmó que el militar que contagió a numerosas personas en sus días libres no fue irresponsable porque no estaba al tanto de que era un caso de COVID positivo. No obstante, sí se abrirá un sumario para determinar cómo se infectó, ya que se presume que mantuvo relaciones íntimas con una mujer aislada en un albergue para un intercambio de favores (supuestamente sexo a cambio de cigarrillos o drogas).

En charla con GEN, el ministro Bernardino Soto Estigarribia se refirió al militar que contagió -en principio- a 19 personas en el departamento de Paraguarí, luego de haber mantenido un encuentro con una persona en un albergue para un “intercambio de favores”.

La autoridad relató que el sargento en cuestión cuidaba los albergues en Ciudad del Este. El 6 de mayo se hizo la prueba COVID y salió negativo. Tras esto, continuó con sus actividades normales por ocho días más, hasta que el 15 de mayo quedó libre de actividades y ese mismo día se trasladó hasta la vivienda de sus familiares en la ciudad de San Roque González (Paraguarí). Estuvo por allí hasta el 17 de ese mes y al día siguiente retornó a sus labores. El 21 de mayo tuvo molestia en la garganta, se hizo la prueba y el 24 de ese mes se conoció que su resultado dio positivo para el coronavirus.

“El sargento no sabía antes que tenía el virus, y no le presentó ningún síntoma antes. No existe ninguna transgresión a la cuarentena. No existe una culpabilidad porque no sabía que estaba contagiado. El personal de la Armada figura en las excepciones para trabajar y luego van a sus casas. Acá no se puede decir que haya sido irresponsable, no se puede decir que estaba infectado y que igual visitó a la familia”, argumentó.

Bernardino Soto evitó mencionar que este militar no solo fue a la vivienda de sus padres, sino que compartió rondas de tragos, fue a partidos de fútbol con amigos e incluso a un velorio durante sus días libres.

El ministro Soto aseguró que no está protegiendo al uniformado y que se deberá abrir un sumario interno para corroborar si es cierto que mantuvo un encuentro con una mujer aislada en un albergue para un intercambio de favores. Alegó que él desconocía esa presunción y que de ser corroborada, será un agravante.

El entrevistado mencionó que dependiendo de lo que arroje el sumario, se verá cuál podría ser la sanción al uniformado.