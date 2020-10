El Ministerio de Salud aclara a la ciudadanía que la cuarentena no se levantado o que la circulación del virus haya terminado. Manifiesta que debemos extremar cuidados y cumplir con el protocolo sanitario vigente para evitar el contagio del COVID-19.

Para el efecto, la cartera sanitaria emitió un comunicado donde aclara que los cambios que puedan darse a partir de este lunes 5 de octubre, en virtud del nuevo Decreto del Poder Ejecutivo relativo a la emergencia por COVID-19, “no significan en ningún sentido que la pandemia haya terminado, que la cuarentena se haya levantado y que exista una total libertad para toda actividad”.

“Se inicia una nueva etapa en la cual el cumplimiento de las normas básicas, por todas conocidas, como el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico de 2 metros, es aún más importante”, expresa parte de la nota.

Señala que es importante el mantenimiento de dichos hábitos de comportamiento que se aprendió a lo largo de los últimos meses y que son las claves para continuar con éxito el levantamiento gradual de las restricciones.

Manifiesta que, atendiendo los datos actuales, tanto de la coyuntura del país como del contexto internacional, consideran oportuno abrir la posibilidad de ampliar la cantidad de actividades económicas y sociables posibles, buscando el mejoramiento de la situación financiera de la población y el cuidado de su salud mental, sometida al gran estrés por los meses de lucha precedentes.

La apertura de todas las actividades es controlada y regulada por protocolos sanitarios. En forma alguna significa que los cuidados personales y comunitarios deban ser abandonados o menospreciados.

En tal sentido, reitera que sigue siendo obligatorio el uso del tapabocas en todo momento y sobre todo en ambientes cerrados, el lavado frecuente de manos y el mantenimiento del distanciamiento físico de 2 metros.

Igualmente, insisten que es importante evitar las aglomeraciones, mantener el trabajo por cuadrillas y redoblar esfuerzos en el cuidado de las personas con condiciones de riesgo.

“La cuarentena no ha terminado, el COVID sigue entre nosotros, no nos relajemos, no demos un paso atrás”, finaliza el informe.