La titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), María Antonieta Gamarra, indicó que la institución no tiene ninguna información o solicitud de registro sanitario del medicamento suministrado por Rusia a 7 países latinoamericanos, entre ellos, figura Paraguay. Anunció que contactará con autoridades del país europeo a fin de acceder a datos y evidencia científica sobre la droga.

La titular de DINAVISA sostuvo que no tiene ningún conocimiento sobre el medicamento que Rusia estaría proveyendo a Paraguay para pacientes que padecen de coronavirus.

“Me enteré por medio de la prensa que nuestro país figura entre los 7 países que recibiría el medicamento suministrado por Rusia. DINAVISA no recibió ninguna comunicación ni solicitud de registro sanitario del fármaco, no puedo dar una información veraz porque yo también estoy en el proceso de investigación”, expresó la directora en contacto con 1020 AM.

Indicó que tampoco cuenta con informes de si el medicamento es parte de algún protocolo e atención desde el punto de vista epidemiológico.

Adelantó que se pondrá en contacto con la autoridad regulatoria de Rusia para acceder a los datos y evidencias científicas de los estudios clínicos del producto a fin de obtener información veraz.

“Yo no tengo conocimiento oficialmente de que está droga este viniendo ni de que forme parte de algún protocolo”, apuntó. Incluso subrayó que la tomó por sorpresa que nuestro país figure en la lista de los 7 países latinoamericanos que recibirán el Avifavir.

Más información para tomar la decisión

Por su parte, el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar, el Dr Juan Carlos Portillo relató en contacto con 1080 AM, que las autoridades sanitarias de Rusia ya probaron el fármaco de forma masiva, no obstante, no hay aún mucha información al respecto.

“Aparece como una opción válida, pero aún requiere una aprobación. Nosotros necesitamos más informes científicos para luego tomar una decisión”, apuntó el doctor Portillo.

Al ser consultado a través de Twitter, en qué consiste la vacuna y ¿a quiénes serán suministradas?, el viceministro aclaró que no son vacunas.

“Es un antiviral, supuestamente específico para tratar infecciones por SARS-COV-2. Aún no hay evidencia científica que respalde su uso masivo. Se harían pruebas en el ámbito de hospitales, dentro de protocolos médicos estrictos”, señala la respuesta a la publicación.

Por último, indicó que es una noticia auspiciosa pero que se necesitan más datos al respecto.







Cabe recordar que el medicamento Avifavir es un medicamento suministrado por Rusia a 7 paises de America Latina y figuran : Paraguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Honduras y El Salvador.