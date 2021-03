La señora Cristina Alcaraz, quien tiene a un familiar internado por Covid-19 en el IPS Ingavi, manifestó al canal GEN su desesperación por la terrible situación que se vive en ese sitio ante la falta de medicamentos.

“Aquí nos estamos muriendo de la desesperación por la desidia de este Gobierno. No sabemos más a quién ir a clamarle ayuda. Nos piden una impresionante cantidad de medicamentos que no sabemos de dónde conseguir, ya no hay dinero, no sabemos de dónde quitar más. Te piden a cada rato y oje’upa la medicamento, está bien si es para el que necesita, pero no sabemos a dónde va todo. Ahora ya no te piden de a 20, sino que de a 40 o 50 ampollas”, dijo.

La ciudadana comentó que ayer martes un hombre de 55 años murió por falta de los fármacos y que esa es la realidad actual. “Su hija salió corriendo a buscar el remedio, pero consiguió tarde y murió el señor por falta de medicamentos. Sé que los doctores y los enfermeros están haciendo todo lo que pueden, pero es impresionante que el Gobierno no trae las ampollas”, agregó.

Alcaraz lamentó que ni siquiera consiguen más medicamentos de Clorinda y que las farmacias de la zona elevaron por las nubes sus precios. El Atracurio que antes costaba G. 40.000 subió a G. 100.000, la Noradrenalina pasó de G. 15.000 a G. 40.000 y el Midazolam de G. 25.000 a G. 55.000. “No es que te piden 10 ampollas nomás, te piden 20, 30 o 60 ampollas por día”, agregó.

La ciudadana comentó que ante la terrible necesidad, los familiares de los internados se están ayudando entre sí y prestan las ampollas a aquellos que más necesitan pero que no consiguen.

“Es impresionante cómo se mueren acá, en promedio se mueren 8 a 10 personas por día. Así como mueren de a 10, entran otros 50”, indicó además.

Por último lamentó que las autoridades de la previsional les tratan de “pelotudos” siendo que son asegurados que aportan a la institución para recibir atención médica. “Es impresionante la burla al pueblo paraguayo, mientras nuestros parientes se están muriendo. Los únicos que dan la cara son los prójimos que trabajan en la seguridad, ellos traen los comunicados, nadie más da la cara, es impresionante la falta de respeto”, acotó.