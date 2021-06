La situación está complicada en términos epidemiológicos, si bien se ve un descenso en la cantidad de casos de Covid-19, se mantiene alta la cifra de fallecidos e internados en las unidades de terapia intensiva, sostuvo Hernán Huttemann en entrevista con la radio Universo y canal GEN.

Consultado sobre qué medida tomará el Gobierno ante el crítico panorama, respondió que hace una semana conversó con el ministro de Salud, Julio Borba, y resaltó que “acá el tema se centra en que la vacunación sin el cumplimiento de medidas sanitarias no va a poder ser exitoso. La vacunación debe ir de la mano de las medidas sanitarias”.

La autoridad del Ejecutivo argumentó que a la hora de tomar las medidas sanitarias deben verse cuáles serán sus consecuencias en los demás aspectos. “Un confinamiento puede tener efectos económicos y sociales bastantes severos. Acá no es que se prioriza la economía sobre la salud, sino que la eficacia de las medidas. Se debe cumplir las medidas, no como ocurrió en la Semana Santa”, alegó y agregó que se debe apostar por medidas eficaces que garanticen una contención económica.

Respecto a si se evalúa la posibilidad de ir a una mayor restricción tras las internas, indicó que siempre están conversando al respecto, pero remarcó que se debe cumplir con lo que hoy ya está establecido. “Tenemos fases liberadas pero con una serie de protocolo, hay que redoblar esfuerzos para cumplir los protocolos”, agregó.

VERGONZOSO AUDIO DE DIRIGENTE OFICIALISTA

Por otro lado fue consultado sobre el audio de Arnulfo Ramón “Monchi” Fretes Sosa, presidente de la seccional colorada N° 35, quien dijo que el titular de la Essap ya juntó para los comicios “4.000 (millones de guaraníes) y para el Día D, tres palos verdes (tres millones de dólares)”.

Al respecto aseguró que aún no tuvo tiempo para escuchar la grabación filtrada. “Pido disculpas porque todavía no escuché el audio, estuvimos atareados. Voy a escuchar hoy. No sé si es o no la persona que se dice que es. Repudio todo tipo de práctica que pueda significar actos de corrupción, está tipificada en el código correspondiente, esto tiene una conducta que debe ser sancionada. No escuché el audio y no sé si se trata de esa persona”, indicó.